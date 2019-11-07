اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن إصابة حسين الشحات في ودية ليبيريا



وتغلب منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على نظيره منتخب ليبيريا بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخب كينيا فى مستهل مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.





أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي بشأن إصابة حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الاول خلال مباراة منتخب ليبيريا.وجاء بيان الجبلاية على النحو التالي:أكدت الأشعة سلامة حسين الشحات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم من أي إصابة قوية، أثبتت أنها مجرد كدمة في الركبة تحتاج إلي فترة علاج لعدة أيام فقط.وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.ويستعد المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.