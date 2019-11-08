تلاميذ مدارس الهرم في زيارة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وفدَ التلاميذ المتميزين في حفظ القرآن الكريم من مدارس إدارة الهرم التعليمية، والذي بلغ عددهم 45 تلميذًا وتلميذة من كافة مراحل التعليم الأساسي، ورافقهم 13 مشرفة ومشرفًا.



وتفقد التلاميذ والمشرفون المرافقون لهم أقسامَ المركز المتنوعة، وتعرفوا على بعض الحملات الإلكترونية التي يُطلقها، والتي تهتم بتلاميذ المدارس، وتعالج بعض الظواهر السَّلبية فيها، مثل حملة: "في مواجهة التنمر"، و حملة: "ضوابط استخدام وسائل التَّواصل الاجتماعي".



وناشد مُشرفو التَّلاميذ مركزَ الفتوى أنْ يُفعِّل دور هذه الحملات على أرض الواقع؛ بما يخدم التَّوعية، ويحمي النَّشء في مراحل التَّعليم الأساسي.