الصبر ضروري .. نصيحة الأبراج لمواليد 8 نوفمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 8 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 8 نوفمبر، فإن ذلك يعني أنك واقعي وعملي وتختار دائما مواجهة الحياة والوقع وعدم العيش في الأوهام. تستطيع أن تحقق نجاحات شخصية وتحصل على مساعدات غير منتظرة. لديك قوة شخصية وموهوب في تحقيق مكاسب مادية.



واضافت عبير فؤاد مواليد 8 نوفمبر، يحمل لك عام ٢٠١٩ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.