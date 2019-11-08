كتر خيرك ياقمر .. راندا البحيرى تنشر صورة لها مع الفنان حمادة صميدة

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها مع الفنان حمادة صميدة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت البحيرى على الفيديو قائلة " الفنان الجميل حماده صميده جاى يبارك ويجامل كتر خيرك ياقمر ".



يذكر أن من أبرز أعمال الفنانة راندا البحيرى، فيلم "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه، ذلك بجانب العديد من الأعمال التي خاضتها مؤخرًا منها مسلسل "الأخوة أعداء".

