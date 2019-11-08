المريوطية محاصرة بين أكوام القمامة

أرسل القارئ محمد منير شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع المريوطية هرم بالقرب الدائري .



وقال منير في شكواه، نعاني "نحن المريوطية هرم من انتشار القمامة على ترعة المريوطية ، وتم عمل العديد من الشكاوى للحى والمحافظة ولكن دون جدوى".



وطالب المسؤولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على أرواح المواطنين.



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