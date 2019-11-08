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بين الناس

المريوطية محاصرة بين أكوام القمامة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد منير شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد من انتشار القمامة بشارع المريوطية هرم بالقرب الدائري .

وقال منير في شكواه، نعاني "نحن المريوطية هرم من انتشار القمامة على ترعة المريوطية ، وتم عمل العديد من الشكاوى للحى والمحافظة ولكن دون جدوى".

وطالب المسؤولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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