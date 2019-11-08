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رياضة

قائد منتخب زامبيا الأوليمبي: لا نخشى أي منافس في بطولة إفريقيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أكد إيمانويل باندا، قائد منتخب زامبيا الأوليمبي، جاهزية زملائه لمواجهة جنوب إفريقيا غدا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، لافتا إلى أنه يعرف قدرات المنافس جيدا، وسيكون اللقاء قويا للغاية، مضيفا أنه أمر جيد أن يواجه جنوب إفريقيا في المباراة الأولى، حيث يتطلع للفوز على المنافس.

ويستعد منتخب زامبيا الأوليمبي لمواجهة جنوب إفريقيا مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وأردف قائلا: "لا نخشى أي منافس أو لعب أي مباراة، كل مباريات المجموعة صعبة للغاية، سوف نتطلع للفوز ونبذل أقصى ما لدينا في كل لقاء، نحن هنا للفوز على الجميع".

وتابع: "الأجواء في مصر رائعة، ملاعب التدريبات جيدة للغاية، نحن نشعر أننا في بلدنا الثاني، لقد أتيت من أوروبا لكي أنضم إلى هذه المجموعة الجيدة من اللاعبين في فريقي، هدفنا هو تحقيق الفوز، نحن حقا جاهزون لهذه البطولة في مصر".
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