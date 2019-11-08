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رياضة

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
الكاف
الكاف
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فسخ تعاقده رسميا، مع شركة لاجادير الفرنسية، الحاصلة على كافة حقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي.

وقال الكاف في بيان رسمي:" جهاز حماية المنافسة في مصر، وجد تعاقد الكاف مع شركة لاجادير، يعد خرقا لقواعد المنافسة والاحتكار المعمول في في مصر بلد المقر".

وأضاف البيان: "المحكمة الاقتصادية في مصر، أصدرت حكمين في 2018 و 2019، للقضية رقم 397، ورقم 434، والتي وجد فيها أن رئيس الكاف السابق عيسي حياتو، وهشام العمراني السكرتير العام السابق، اللذان وقعا على الاتفاقية، خرقا قواعد المنافسة، وتم توقيع غرامة 500 مليون جنيه على كل منهما، وتم تقديم طع بعدها، لتخفض العقوبة إلى 200 مليون جنيه".

واختتم البيان:" في النهاية لا يملك الكاف سوى إنهاء تعاقده مع شركة لاجادير الفرنسية، بناء على أحكام القضاء المصري ولجنة المنافسة".

يذكر أن الشركة الفرنسية " لاجاردير " حاصلة على كافة حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" حتى عام 2028 مقابل مليار دولار .
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