AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد غيابه عن الجنازة.. محمد رمضان ينعي هيثم أحمد زكى عبر فيسبوك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميدانى
نعى الفنان محمد رمضان، هيثم أحمد زكى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك بنشر صورة له ولوالده الفنان أحمد زكى.

وعلق محمد رمضان قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته هيثم أحمد زكي في رعاية الرحمن.. أسألكم الفاتحة".

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالي: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ياارحم الراحمين يا رب - لا إله إلا الله البقاء لله اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه اللهم أحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا - إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان لم يستطع حضور مراسم تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكى، لوجوده ضمن فريق "نجوم أفريقيا" بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب، حيث شهدت مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتهال الصريطي تنعى هيثم أحمد زكي

شيكابالا ينعى الفنان هيثم احمد زكى ... شاهد

ترشيحاتنا

خطيبه هيثم أحمد زكي: عشان خاطري ادعوله

مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد

بعد أزمة المطار.. لاعب النصر السعودي على أبواب النيابة العامة

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

مصطفى "أبو تسعة".. قبل الجواز بيوم فتاة تفضح أشهر نصاب على الفيسبوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو