بعد غيابه عن الجنازة.. محمد رمضان ينعي هيثم أحمد زكى عبر فيسبوك

نعى الفنان محمد رمضان، هيثم أحمد زكى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك بنشر صورة له ولوالده الفنان أحمد زكى.



وعلق محمد رمضان قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته هيثم أحمد زكي في رعاية الرحمن.. أسألكم الفاتحة".



فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالي: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ياارحم الراحمين يا رب - لا إله إلا الله البقاء لله اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه اللهم أحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا - إن لله وإن إليه راجعون عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم".



يذكر أن الفنان محمد رمضان لم يستطع حضور مراسم تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكى، لوجوده ضمن فريق "نجوم أفريقيا" بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور بجانب إسماعيل يوسف بالمغرب، حيث شهدت مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.