بعد إثارته للجدل.. أماكن مسموح فيها بارتداء ثياب النوم في السعودية

أبرز موقع صحيفة "صدى" الإلكترونية السعودية بأن ثوب النوم مسموح به في الأسواق الشعبية وممنوع في المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ.



ووفقا للموقع فإن الشورت يمنع في المساجد والأسواق والمباني الحكومية، ويغرم مرتديه بحسب مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام.



وكانت موجة من الجدل سادت مواقع التواصل بسبب منع ارتداء ثوب النوم بعد دخول لائحة الذوق العام حيز التنفيذ، نتيجة عدم التحديد بدقة للمواقع المسموح به فيها والأخرى الممنوع فيها، وكذلك ينطبق الأمر على الشورت.



جدير بالذكر أن الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بدأ تطبيقها في أواخر سبتمبر الماضي، حيث حددت اللائحة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.