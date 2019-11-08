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فن

عمري ما حسيت انك نقيبي.. انجي خطاب توجه رسالة لـ أشرف زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:08 م
انجي خطاب واشرف زكي
انجي خطاب واشرف زكي
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محمد بدران
نشرت الفنانة انجي خطاب، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي موجهة إليه رسالة شكر لما لنا يقدمه من خدمات للاعضاء.

وكتبت انجي خطاب: "عمري ما حسيت انك نقيبي بس، أو استاذي اللي درست واتخرجت علي ايده بس اكتر حاجه بحسها انك ابويا وسندي وضهري.

وتابعت: "لما ابويا مات اول واحد كان في ضهري انت مسيبتنيش في حاجه لحد دلوقتي لما احتاجلك دائما الاقيك ومش انا بس كل النقابيين والفنانين بيحسوا نفس احساسي انا مباخفش من حاجه عشان انت موجود في ضهري الأب الانسان قبل الاستاذ النقيب".

واضافت: "كل الحب والاحترام, احنا محظوظين بيك كل الناس بتحسدنا عليك ربنا يخليك لينا يارب ويعلي مقامك اكتر واكتر".
عمري ما حسيت انك نقيبي.. انجي خطاب توجه رسالة لـ أشرف زكي
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