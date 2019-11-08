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ديني

الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:00 م
المولد النبوي
المولد النبوي
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محمود ضاحي- تصوير عمرو سيد
نظم الآلاف من مؤيدي الطريقة الرفاعية بالمنوفية، مسيرة حاشدة، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

ورفع المشاركون في المسيرة، رايات وأعلام الطريقة الرفاعية وسط ترديد الهتافات والأناشيد والابتهالات الدينية احتفالًا بهذه المناسبة.

ووزع الأهالي على المشاركين في المسيرة أطباق الحلوى والمشروبات، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف
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