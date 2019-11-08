الطريقة الرفاعية بالمنوفية تحتفل بـ ذكرى المولد النبوي الشريف

نظم الآلاف من مؤيدي الطريقة الرفاعية بالمنوفية، مسيرة حاشدة، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.



ورفع المشاركون في المسيرة، رايات وأعلام الطريقة الرفاعية وسط ترديد الهتافات والأناشيد والابتهالات الدينية احتفالًا بهذه المناسبة.



ووزع الأهالي على المشاركين في المسيرة أطباق الحلوى والمشروبات، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

