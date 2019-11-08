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مرأة

لـ بشرة أجمل .. فوائد رائعة لـ زيت الورد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:33 م
فوائد رائعة لزيت
فوائد رائعة لزيت الورد
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رضوى حسام
يعتبر زيت الورد بمثابة وصفة سحرية لتحسين البشرة.

وكشف موقع " health line " عن فوائد زيت الورد للبشرة، إنه يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد الجلد، وبالتالى يخلص البشرة من التشقق، كما يساهم أيضا فى معالجة الجفاف، وعلامات التقدم في السن، كما يعتبر زيت الورد من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج حب الشباب، وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يمنح الجسم الرائحة العطرة، ويوحد لون البشرة.

كما انه يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه من خلال إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بهما لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

أما إذا كنت تعانين من حب الشباب فيمكنك استخدام زيت جوز الهند مع زيت الورد ودهن البشرة المصابة، قبل النوم مباشرة على أن تُبقى على الزيت طوال الليل ويتم غسل الوجه صباحا.
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