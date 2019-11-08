بأقل تكلفة .. تعرفي على طريقة تحضير زيت الثوم بالمنزل



٥ فصوص ثوم.

زجاجة زيت زيتون او زيت جوز الهند.



- الطريقة :-



اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في زجاجة الزيت ورجيها ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة أسبوع ثم ابدئي في استخدام زيت الثوم للشعر كدهان عادي او حمام زيت مرتين أسبوعيا.



من المعروف أن فوائد الثوم للشعر فعالة وكثيرة فهو يحتوي على مواد مضادة للميكروبات والفطريات تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل صحي ويقلل من تساقطه وبالتالي يساعد في إطالة الشعر.