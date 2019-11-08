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مرأة

بأقل تكلفة .. تعرفي على طريقة تحضير زيت الثوم بالمنزل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:58 م
طريقة تحضير زيت الثوم
طريقة تحضير زيت الثوم بالمنزل
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رضوى حسام
من المعروف أن فوائد الثوم للشعر فعالة وكثيرة فهو يحتوي على مواد مضادة للميكروبات والفطريات تساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل صحي ويقلل من تساقطه وبالتالي يساعد في إطالة الشعر.

كما يعتبر زيت الثوم من أكثر الزيوت الطبيعية الهامة للعناية بالشعر والبشرة والأظافر ايضًا ، لذلك نشر موقع " health line " طريقة عمل زيت الثوم في المنزل بدلا من شرائه يمكنك إعداد زيت الثوم بنفسك بخطوات سهلة و بسيطة ...

- المكونات :-

٥ فصوص ثوم.
زجاجة زيت زيتون او زيت جوز الهند.

- الطريقة :-

اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في زجاجة الزيت ورجيها ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة أسبوع ثم ابدئي في استخدام زيت الثوم للشعر كدهان عادي او حمام زيت مرتين أسبوعيا.
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