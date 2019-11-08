بالطو كافية.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة شتوية

شاركت إنجي المقدم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة شتوية أنيقة ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها.



وظهرت إنجي المقدم، ببالطو كافية كشف عن أناقتها، ونسقت معه قبعه باللون الاسود، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بإرتداء قفذات باللون الاسود.



ومن الناحية الجمالية وضعت إنجي المقدم ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز.