أسوان تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف.. مسيرات روحانية بمختلف المدن والقرى.. والمحافظ يشهد احتفالية الاوقاف.. صور

احتفالات للطرق الصوفية بمنطقة أرض المعارض

بتوزيع الحلوى وعلب البسكويت على الأطفال والمشاركين فى مسيرات المولد

والمحافظ: رسولنا الكريم كان عظيمًا فى مولده وحياته









إحتفالات متواصلة تشهدها محافظة أسوان احتفاءً بذكرى خير من جاءت به الأرض من البشر المولد النبوى الشريف لأعظم إنسان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم وأرقى رسالة من هدى السماء وهى القرآن الكريم.





رصد " صدى البلد " هذه الاحتفالات والتى إنطلقت بتنظيم مسيرات روحانية دينية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بمشاركة كبيرة وواسعة من الرجال والشباب والنساء والأطفال وسط فرحة عارمة من الجميع حيث تطوع مجموعة من أصحاب المحال التجارية وعدد من الأهالى بتوزيع الحلوى وعلب البسكويت وغيرها من الحلويات على الأطفال والمارة المشاركين فى مسيرات المولد النبوى الشريف.





شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نيابة عن رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف وذلك وسط إبتهالات جموع المصلين والدعاء لمصرنا الحبيبة بالخير والنماء بمسجد الحاج حسن وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية ، بالإضافة إلى أهالى المحافظة.





توجه محافظ أسوان إلى موقع إحتفالات الطرق الصوفية بمنطقة أرض المعارض حيث حرص المحافظ بالمرور على سرادقات مختلف الطرق لتقديم التهنئة للمشايخ والمريدين والمترددين من أهالى أسوان والمحافظات المجاورة لها بهذه المناسبة الجليلة ومصفحاتهم وإلتقاط الصور التذكارية معهم .





وقد كان فى إستقباله الشيخ أشرف أمين سعد الدين شيخ مشيخة الطرق الصوفية حيث أكد أبناء الطرق الصوفية على وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتبقى مصر دائمًا واحة للأمن والأمن والإستقرار والتنمية ، وفى نفس السياق فقد شملت فعاليات الإحتفال بالمولد النبوى الشريف داخل أروقة مسجد الحاج حسن الإستهلال بتلاوة لآيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ الشاذلى طلحة .





أعقبها كلمة يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية والتى أكد فيها على أن ميلاد رسولنا الكريم كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتهم وأطيافهم حيث أختاره المولى عز وجل ليكون رحمة للعالمين وبعثه بدين ورساله عالمية تتسع للجميع وترسى مبادئ الحق والعدل والمحبة والتسامح فى كافة ربوع المعمورة .





وأشار إلى أهمية أحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال الإقتداء بسنته والسمو بمبادئ وتعاليم الدين السمحة حيث جاء المصطفى ليأمر بالتسامح واليسر والإخلاص فى العمل ليكون منهاجًا للبشرية جمعاء ، ولهذا فالحديث فى سيرة الحبيب محمد ( ص ) تطرب له الإذان وتتنزل الرحمات بسيرته العطرة ، وإبتهل الشيخ يوسف مصطفى بالدعاء بأن يحفظ الله عز وجل مصرنا الغالية وولاة أمرنا وقادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ، ليعقب ذلك إلقاء الشيخ الشاذلى طلحة لمجموعة من التواشيح والمدائح فى حب المصطفى محمد ( ص ) .





قدم اللواء أحمد إبراهيم التهنئة بإسم أبناء المحافظة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأيضًا لأهالى أسوان بمناسبة هذه الذكرى الطيبة ، مؤكدًا على أن الإحتفال بميلاد سيدنا محمد هو إحتفال بالعظمة الإنسانية فى أعلى مقاماتها وتجلياتها ، فقد كان رسولنا الكريم عظيمًا فى مولده وحياته وعظيما فى سياسته وإدارته مما ساهم فى بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية والتى قامت على العلم والحوار العقلى والموضوعى والتقارب والتسامح والعفو وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية .



