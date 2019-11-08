ماذا قال مصطفى محمد بعد اختياره أفضل لاعب بمباراة مصر ومالي

قال مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأول والمتوج بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر أمام مالي بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، إنها كانت مواجهة صعبة للغاية كونها افتتاح البطولة القارية.



وأشار: إلى أن اللاعبين لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى ولكن يجب التركيز على المباراتين القادمتين وسيتحدث مع لاعبي الفريق حول المرحلة المقبلة وضرورة عبورها والتأهل وتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد.



وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يدرس المنافسين بصورة جيدة ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب.