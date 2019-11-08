الإعلاميين يطير غدا لـ سوهاج استعدادا لمواجهة زعيم الصعيد

قرر الجهاز الفنى لفريق الأعلاميين،بقيادة أحمد صالح المدير الفنى للفريق ، السفر غدا السبت إلي محافظة سوهاج للدخول في معسكر قبل خوض الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى أمام فريق سوهاج .



يدخل الأعلاميين اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد نقطتين ،بينما يحتل فريق سوهاج المركز الحادي عشر برصيده نقطة وحيدة .



ولذل قرر المدير الفني للفريق الدخول في معسكر بمحافظة سوهاج والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له يوم الأحد علي استاد سوهاج الرياضي .



يذكر أن مجلس إدارة نادي الإعلاميين أعلن عن تعيين الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للكابتن جميل حلمى، الذي قدم اعتذاره عن عدم استكمال مشواره مع الفريق عقب الخسارة بهدف للاشئ أمام فريق شبان قنا بالجولة الثالثة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .