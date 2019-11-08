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توك شو

عاد إلى وطنه بـ مدرعة.. قصة غريبة عن رجل أعمال مصرى.. شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:49 م
عاد إلى وطنه بمدرعة
عاد إلى وطنه بمدرعة
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حمزة شعيب
تحدَّث الإعلامي أحمد فايق، عن قصة نجاح ميشيل نايت، رجل أعمال مصري عاد إلى وطنه بـ"سيارة كهربائية ومدرعة"، قائلًا: إن كل شيء يؤكد أنه رجل مصري أصيل، منوها أنه يسافر ويلف العالم كله، ويقوم بإقامة الكثير من المشروعات، متابعًا: "ولما بلدته مدت له يدها جرى بالمشوار ولبى النداء".

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه قدم كل خبرته وأفكاره إلى مصر، وأن خبرته وأفكاره ستتحول إلى أشياء عديدة سنراها قريبًا.

وفى السياق ذاته قال ميشيل نايت "قمنا ببعض المشروعات، أولها السيارات العسكرية"، مشيرا إلى أنه كان هناك نوع من التحدي في صناعة السيارات العسكرية، موضحًا أنه لأول مرة يتم تصنيع هذه السيارات في مصر، معلقًا: "الجيش الإماراتي أكد أنه لم يرى هذه السيارات من قبل، كما أكد أنه أفضل تصميم يروه في حياتهم حتى اليوم".
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