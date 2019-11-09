فستان قصير..هايدى موسى تتألق من حفل عيد ميلادها

نشرت الفنانة هايدى موسى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة لها حيث أرتدت فستان قصير باللون البيج ومطعم باللون الأحمر الذى يبرز عن رشاقتها وأنوثتها ووضعت معه قرط بسيط كأسسوار لأطلالتها الأنيقة



وتركت هايدى موسى شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها مع رفع بعض الخصلات بطريقة تنناسب مع إطلالتها، ووضعت الماكياج بالألوان الترابية للعيون مع احمر شفاة باللون البنى الغامق الذى يبرز جمالها



وعلقت على الصورة.. شكرًا على مفاجأة عيد ميلادى بدرى