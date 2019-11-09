رسميًا.. مايكل بلومبيرج ينضم لسباق الرئاسة الأمريكي

أعلن المليادير الأمريكي، مايكل بلومبيرج، اليوم السبت، رسميًا ترشحه عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.



وكان هوارد وولفسون، مستشار بلومبرج، قد قال، أمس،إن بلومبرج عمدة نيويورك السابق، ومؤسس الوكالة الإخبارية التي تحمل اسمه، يشعر بالمخاوف من أن المرشحين المحتملين الحاليين عن الحزب الديمقراطي غير قادرين على هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.



ويحتل بلومبرغ المرتبة التاسعة في قائمة أغنى أثرياء العالم، بثروة تقدر بـ55.5 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس".



