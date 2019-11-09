التحقيق مع شاب ألقى «كيس أسود» داخل إحدى عربات المترو بـ غمرة

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محطة مترو غمرة القبض على شاب ألقى كيس أسود داخل إحدى عربات المترو، مما أثار الرعب فى نفوس الركاب.



وكانت الأجهزة الأمنية قد فوجئت بسماع صرخات وفزع بين ركاب المترو بمحطة غمرة نتيجة القاء شاب كيس أسود يحمله داخل إحدى العربات.



وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليه واستجوابه وفحص الكيس الذى قام بالقائه.