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مرأة

انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
علاج الشخير
علاج الشخير
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الشخير، وهذه العادة تؤرقهم كثيرا، كما تؤرق شركاء حياتهم، لإرتباطهم فى مكان موحد للنوم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا النبات فى فمك يوميا للتخلص من الشخير. 

كشف موقع هيلث عن أهمية وضع نبات الحبهان فى الفم ومضغه يوميا لعلاج الشخير. 

الحبهان لعلاج الشخير 

ووفقا لما جاء به الموقع ان الحبهان أو الهيل يساعد على مكافحة الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال للشخير، وذلك عن طريق شرب كوب من الماء الدافئ على ملعقة صغيرة من الحبهان يوميًا قبل الذهاب إلى النوم.
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