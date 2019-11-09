انسى الشخير للأبد بوضع هذا النبات فى فمك

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الشخير، وهذه العادة تؤرقهم كثيرا، كما تؤرق شركاء حياتهم، لإرتباطهم فى مكان موحد للنوم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا النبات فى فمك يوميا للتخلص من الشخير.





كشف موقع هيلث عن أهمية وضع نبات الحبهان فى الفم ومضغه يوميا لعلاج الشخير.





الحبهان لعلاج الشخير



