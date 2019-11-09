بعد أسبوع من افتتاحه.. مسجد يتعرض للسرقة في السعودية

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن مسجد "مضمار المشاة" الجديد على طريق الملك سلمان في محافظة الخرج بالسعودية، تعرض أمس الجمعة، لسرقة أجهزة مكيفاته، وذلك بعد أسبوع فقط من تدشينه من قبل محافظ الخرج.





وذكرت مصادر محلية، أن "مجهولين استغلوا عدم وجود أشخاص بالموقع في فترة الظهيرة، فقاموا بسرقة مكيفات المسجد، وفروا من الموقع".





وأضافت المصادر، أن "مرتادي المسجد فوجئوا بعدم وجود المكيفات فقاموا بإبلاغ أفراد فرق الحراسات التابعة للشركة الأمنية الخاصة، والتي بدورها أبلغت الجهات الأمنية بالمحافظة".





من جهته، أكد رئيس بلدية الخرج أحمد البكيري، أن "البلدية بدأت قبل أيام في تركيب كاميرات مراقبة في كافة ساحات البلدية والحدائق العامة، وأنها أنهت العمل على ذلك لحديقة الملك فهد وحديقة الملك عبد العزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر ومضمار المشاة بحي الخزامى وحديقة حي الخزامى وكذلك ساحة الأندلس".





وأضاف "يجري حاليا العمل على عدد من الحدائق في المحافظة".





وأشار إلى أن الخطوة تأتي بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها.