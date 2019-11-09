مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 9-11-2019، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:



موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:



الهلال السعودي X اوراوا ريد دياموندز الياباني - 06:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1



موعد مباريات بطولة أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة:



نيجيريا X ساحل العاج - 05:00 مساءً



جنوب إفريقيا X زامبيا - 08:00 مساءً



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين (الكأس السعودي):



الجبيل X العدالة - 02:15 مساءً

عفيف X النصر - 02:35 مساءً

الساحل X أحد - 04:35 مساءً



موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:



تشيلسي X كريستال بالاس - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 2



نيوكاسل يونايتد X بورنموث - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 9



ساوثهامتون X إيفرتون - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8



بيرنلي X وست هام يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN



توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



غرناطة X ريال سوسيداد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني:



ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 02:00 مساءً - beIN SPORTS 3



فالنسيا X غرناطة - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 3



إيبار X ريال مدريد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3



برشلونة X سيلتا فيجو - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:



بريشيا X تورينو - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS



انتر ميلان X هيلاس فيرونا - 07:00 مساءً -4 beIN SPORTS



نابولي X جنوى - 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الألماني:



هيرتا برلين X لايبزيج - 04:30 مساءً - 6 beIN SPORTS



شالكه X فورتونا دوسلدورف - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS



بادربورن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - beIN SPORTS MAX 6 FR



ماينزX يونيون برلين - 04:30 مساءً -beIN SPORTS MAX 8 FR



بايرن ميونخ X دورتموند 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS



أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:



ستاد بريست X باريس سان جيرمان 06:30 مساءً - 6 beIN SPORTS



موناكو X ديجون 09:00 مساءً - 7 beIN SPORTS

