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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
تقام اليوم، السبت، 9-11-2019، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:

موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:

الهلال السعودي X اوراوا ريد دياموندز الياباني - 06:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1

موعد مباريات بطولة أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة:

نيجيريا X ساحل العاج - 05:00 مساءً

جنوب إفريقيا X زامبيا - 08:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين (الكأس السعودي):

الجبيل X العدالة - 02:15 مساءً
عفيف X النصر - 02:35 مساءً
الساحل X أحد - 04:35 مساءً

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي X كريستال بالاس - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 2

نيوكاسل يونايتد X بورنموث - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 9

ساوثهامتون X إيفرتون - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

بيرنلي X وست هام يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN

توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

غرناطة X ريال سوسيداد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 02:00 مساءً - beIN SPORTS 3

فالنسيا X غرناطة - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 3

إيبار X ريال مدريد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

برشلونة X سيلتا فيجو - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

بريشيا X تورينو - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS

انتر ميلان X هيلاس فيرونا - 07:00 مساءً -4 beIN SPORTS

نابولي X جنوى - 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

هيرتا برلين X لايبزيج - 04:30 مساءً - 6 beIN SPORTS

شالكه X فورتونا دوسلدورف - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS

بادربورن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - beIN SPORTS MAX 6 FR

ماينزX يونيون برلين - 04:30 مساءً -beIN SPORTS MAX 8 FR

بايرن ميونخ X دورتموند 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS

أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

ستاد بريست X باريس سان جيرمان 06:30 مساءً - 6 beIN SPORTS

موناكو X ديجون 09:00 مساءً - 7 beIN SPORTS
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 -11 -2019 والقنوات الناقلة

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