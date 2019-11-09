مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 9-11-2019، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:
موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:
الهلال السعودي X اوراوا ريد دياموندز الياباني - 06:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1
موعد مباريات بطولة أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة:
نيجيريا X ساحل العاج - 05:00 مساءً
جنوب إفريقيا X زامبيا - 08:00 مساءً
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين (الكأس السعودي):
الجبيل X العدالة - 02:15 مساءً
عفيف X النصر - 02:35 مساءً
الساحل X أحد - 04:35 مساءً
موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
تشيلسي X كريستال بالاس - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 2
نيوكاسل يونايتد X بورنموث - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 9
ساوثهامتون X إيفرتون - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
بيرنلي X وست هام يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
غرناطة X ريال سوسيداد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 02:00 مساءً - beIN SPORTS 3
فالنسيا X غرناطة - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 3
إيبار X ريال مدريد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
برشلونة X سيلتا فيجو - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
بريشيا X تورينو - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS
انتر ميلان X هيلاس فيرونا - 07:00 مساءً -4 beIN SPORTS
نابولي X جنوى - 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
هيرتا برلين X لايبزيج - 04:30 مساءً - 6 beIN SPORTS
شالكه X فورتونا دوسلدورف - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
بادربورن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - beIN SPORTS MAX 6 FR
ماينزX يونيون برلين - 04:30 مساءً -beIN SPORTS MAX 8 FR
بايرن ميونخ X دورتموند 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ستاد بريست X باريس سان جيرمان 06:30 مساءً - 6 beIN SPORTS
موناكو X ديجون 09:00 مساءً - 7 beIN SPORTS
موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا:
الهلال السعودي X اوراوا ريد دياموندز الياباني - 06:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1
موعد مباريات بطولة أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة:
نيجيريا X ساحل العاج - 05:00 مساءً
جنوب إفريقيا X زامبيا - 08:00 مساءً
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين (الكأس السعودي):
الجبيل X العدالة - 02:15 مساءً
عفيف X النصر - 02:35 مساءً
الساحل X أحد - 04:35 مساءً
موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
تشيلسي X كريستال بالاس - 01:30 مساءً - beIN SPORTS 2
نيوكاسل يونايتد X بورنموث - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 9
ساوثهامتون X إيفرتون - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
بيرنلي X وست هام يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد - 05:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
غرناطة X ريال سوسيداد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 02:00 مساءً - beIN SPORTS 3
فالنسيا X غرناطة - 05:00 مساءً - beIN SPORTS 3
إيبار X ريال مدريد - 07:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
برشلونة X سيلتا فيجو - 10:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
بريشيا X تورينو - 04:00 مساءً - 4 beIN SPORTS
انتر ميلان X هيلاس فيرونا - 07:00 مساءً -4 beIN SPORTS
نابولي X جنوى - 09:45 مساءً - 4 beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
هيرتا برلين X لايبزيج - 04:30 مساءً - 6 beIN SPORTS
شالكه X فورتونا دوسلدورف - 04:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
بادربورن X أوجسبورج - 04:30 مساءً - beIN SPORTS MAX 6 FR
ماينزX يونيون برلين - 04:30 مساءً -beIN SPORTS MAX 8 FR
بايرن ميونخ X دورتموند 07:30 مساءً - 5 beIN SPORTS
أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ستاد بريست X باريس سان جيرمان 06:30 مساءً - 6 beIN SPORTS
موناكو X ديجون 09:00 مساءً - 7 beIN SPORTS