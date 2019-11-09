مصرع شاب أثناء لعب كرة قدم بإحدى قرى أجا



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال والده بلال ٥٤ عاما قرر أنه أثناء قيام نجله بلعب كرة القدم بالملعب الخماسى بقرية ميت دمسيس سقط أرضا واصطدمت رأسه مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



وبسؤال شاهد الواقعة أحمد مصطفى عطا ١٥ عاما أيد ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثمان؛ لعدم وجود شبهة جنائية.





لقي شاب مصرعه إثر سقوطه واصطدام رأسه بجسم صلب أثناء لعب كرة القدم داخل الملعب الخماسى بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا بوصول طفل عبد الرحمن بلال بلال رمضان ١٥ عاما طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم عزبة أبو زيد التابعة للمركز جثة هامدة نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب.