اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وسوهاج لدعم التجارة والصناعة والاستثمار

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة سوهاج التجارية برئاسة المستشار خالد أبو الوفا.





جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة سوهاج لغرفة القاهرة لبحث سبل تعاون الغرفتين خلال الفترة القادمة بما يصب في صالح التجارة والصناعة والاستثمار بالسوق المحلي ويخدم منتسبي الغرفتين من تجار وصناع ومؤدي خدمات.





وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ان هذه الاتفاقية تستهدف تعاون الغرفتين و دعم العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرات والمشروعات لدى كل منهما ، والسعي إلى دعم التجارة والصناعة المتبادلة في المحافظتين و تبادل الزيارات التجارية والإدارية لمناقشة سبل التعاون في المرحلة القادمة بما يحقق طفرة في تجارة وصناعة وخدمات المحافظتين.





واكد رئيس الاتحاد ان الفترة القادمة نستهدف من خلالها تبادل الخدمات والخبرات بين الغرف المختلفة علي مستوي الجمهورية بما يحقق طفرة تنموية وتطويرية لكافة المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد بلدنا القومي.





وقال المستشار خالد ابو الوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية ان توقيع اتفاقية مع غرفة القاهرة خطوة مهمة نحو تكامل الخدمات بين الغرفتين لافادة منتسبيهما مشيرا الي ان غرفته تستهدف تحقيق اكبر استفادة لمنتسبيها ولذلك تسعى إلي توقيع اتفاقيات مع الغرف المختلفة علي مستوي الجمهورية.



