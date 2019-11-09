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فن

الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري.. تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:14 م
ياسمين صبري وإسعاد
ياسمين صبري وإسعاد يونس
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آيه عاطف
أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، منذ قليل إستضافتها للفنانة ياسمين صبري، في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل على شاشة الـ "دي إم سي".

وقامت بتشويق الجمهور، قبل إعلانها الأمر؛ حيث نشرت صورة لها مع ياسمين بظهرها ، وعلقت عليها قائلة :"اللي هيعرف مين دي هيحضر الحلقة معانا".

بينما قام الجمهور بمهاجمة إسعاد يونس، من خلال التعليقات وذلك فور معرفتهم بالأسم، حيث جاءت التعليقات كالتالي :" ماتجيبوا انعام سالوسة والناس الحلوة دي ..هي ياسمين ايه انجازاتها عشان تستضيفوها كذا مرة".

وتعليق أخر :" لازم كل واحد ف برنامج ده ييجي مرتين .."، و"ايه لازمة حضرتك تستضيفي واحدة بتقل دم زي ياسمين صبري؟"، و"ليه بنكرر نفس الناس !؟"، وليييه أكتر من مرة تستضفيها !!".
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