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رياضة

بدء توافد جماهير الهلال على إستاد جامعة الملك سعود لحضور نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:46 م
جماهير الهلال
جماهير الهلال
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إسراء أشرف
بدأت جماهير الهلال السعودي، في التوافد على استاد جامعة الملك سعود، من أجل حضور ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بين الزعيم وأوراوا الياباني، مساء اليوم السبت.

وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير الهلالية، على الحضور مبكرًا لاستاد جامعة الملك سعود، لمساندة زعيم آسيا أمام وأوراوا الياباني.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع الهلال للثأر من هزيمته في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا 2017، في المقابل يأمل الفريق الياباني في الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وتقابل فريقا الهلال وأوراوا مرتين فقط، بنهائي مشابه وذلك عام 2017 أي قبل عامين من الآن، وتمكن وقتها الفريق الياباني من حرمان الفريق السعودي بالتتويج باللقب.

وتعادلا الفريقان ذهابًا في الرياض بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر الهلال الزعيم السعودي في لقاء الإياب بنتيجة 1-0.

كان الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بالسد القطري، بينما صعد اوراوا ريد دياموندز الياباني بعد تغلبه على جوانجزو إيفرجراند الصيني.
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