للسيدات.. انسداد قناة فالوب يصيك بالعقم.. والقسطرة هي الحل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن "قناة فالوب من أهم الأعضاء في جسم المرأة، لأن لها دورا كبيرًا في حدوث الحمل، وتعتبر الممر الذي يعبر منه الحيوان المنوي ليصل إلى البويضة ليحدث الحمل، وانسدادها يمثل إعاقة بنسبة كبيرة".



وأكد "الملا"، فى منشور عبر صفحته فى "فيس بوك"، أن "أسباب انسداد قناة فالوب، يمكن ان يرجع إلى حدوث عدوى داخل الأعضاء التناسلية، وقد تحدث هذه العدوى عن طريق الاتصال الجنسي والجماع بين الأزواج، مثل: مرض السيلان الذي قد يسبب العقم"، مشيرا الى ان التهاب البوق داخل قناة فالوب، يمكن ان يحدث نتيجة عدوى من خلال أحد أمراض المرتبطة بالاتصال الجنسي، وأحيانا قد تسبب انسداد قناة فالوب في حدوث الحمل خارج الرحم.



وأضاف استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن أسباب انسداد قناة فالوب ترجع لبطانة الرحم المهاجرة، والتي تنمو أنسجتها داخل الرحم عادة، لكن في بعض الأحيان تنمو خارج الرحم مسببة انسداد في قناة فالوب، أو وجود بعض الأورام الناتجة عن تشوهات الرحم فتعمل على انسداد قناة فالوب وتسبب بذلك العقم، لافتا إلى أنه يمكن علاج هذه الحالة المرضية عن طريق إجراء عمليات القسطرة، حيث يتم إدخال سلك رفيع إلى القناة وفتحها وتنظيفها من الإفرازات التي أدت إلى انسدادها، ومثل هذه العمليات هي ناجحة 100%.