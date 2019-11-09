نفسي ترجع.. رسالة مؤثرة من شيري عادل لـ هيثم أحمد زكي بعد رحيله

عبّرت الفنانة شيري عادل، عن حزنها الشديد بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عقب تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب تناول المكملات الغذائية.



وقامت شيرى عادل بنشر عدة صور له من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "اللهم ارحم من عجزت عقولنا علي استيعاب فراقه .. في الجنة و نعيمها يا اطيب و احن قلب.. رحم الله ضحكة لا تنسي وملامح لا تغيب".



واختتمت شيرى عادل حديثها بالقول: "هذه الذكريات الخاصة بك ستجعلني ابتسم دائمًا، لو كنت أستطيع أن أستعيدك لوقت قليل فقط، كنا إستطاعنا أن نجلس ونتحدث سويا مثلما إعتادنا، لقد كنت دائمًا تعني لي الكثير، وستظل دائمًا، حقيقة إنك لست موجود الان هنا ستظل تسبب لي الالم".