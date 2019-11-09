حقوقيون: إطلاق صندوق عطاء انتصار جديد لـ ذوي الإعاقة يسهم فى تمويل بناء وتجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.. وخطوة مهمة قبل الاستعراض الدوري الشامل لمصر في الأمم المتحدة

فوقي:
مصر تنتصر لذوى الإعاقة بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل
عماد راغب :
عماد راغب :
يسهم فى تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو رعاية ذوى الإعاقة
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق ٥ نوفمبر لمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور ٥ أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
وفي هذا الصدد قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن مصر تنتصر لذوى الإعاقة بالتزامن مع استعداد مصر لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في دورته الرابعة والثلاثين، والتي تعقد خلال الفترة من 4 حتى 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح "فوقي"، في تصريح لـ"صدى البلد" أن الاستعراض الدوري الشامل أو ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، هي عملية تستعرض فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سجلات حقوق الإنسان لديها مرة كل أربع سنوات، وهي بمثابة فرصة لجميع الدول للإعلان وبشكل طوعي عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان
كما رحب بفكرة إنشاء وزارة التضامن صندوق استثمار يدعم ذوي الإعاقة يحمل اسم «عطاء» والذى دعمه وسانده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه اكد احمد فوقى رئيس مصر السلام ان إنشاء الصندوق يعد انتصارا لذوي الاعاقة وخطوة جيدة فى طريق تمكين ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتلبية احتياجاتهم وبالتزامن مع استعراض ملف مصر بالأمم المتحدة مصر السلام تشيد بتقدم مصر فى الاهتمام بذوى الإعاقة وملفات الصحة والحماية الاجتماعية وتدعو منظمات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود لدعم مخططات التنمية وتطالب وزير التنمية المحلية والمجالس القومية المتخصصة والمحافظين والجمعيات الاهلية بضرورة التنسيق للنهوض بالوطن وعقد اجتماعات دورية لبحث شواغل التنمية .
كما أشاد رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بما وصفه الرئيس السيسي بمفهوم حقوق الإنسان الشامل، والذي يتضمن وفق الآليات الدولية لحقوق الإنسان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها. فالحق في الصحة والقضاء على الجوع والضمان الاجتماعي وجودة المياه الشرب وغيرها تعد أيضا من حقوق الإنسان التي لا تقل قيمة بأي حال عن الحقوق المدنية والسياسية، فهناك حقوق اقتصادية وثقافية واجتماعية يجب أن تحظى بذات الأهمية.
ومن جانبه، قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن «عطاء يستهدف فى المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات فى وثائقه، وسيكون متاحًا، فى أى وقت بعد فترة الاكتتاب، لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وأكد راغب أن فكره إنشاء الصندوق بدأت فى إحدى الاحتفاليات بحضور رئيس الجمهورية وبادر الرئيس بدعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر كما أن وزارة الأوقاف خصصت 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين، وكذلك بنك ناصر 5 ملايين ، وسيكون الصندوق استثماريًا خيريًا والعائد يخصص لدعم ذوى الإعاقة سواء فى المدارس أو الجامعات وغيرها، لافتًا إلى أن الصندوق بدأ بمبلغ 130 مليون جنيه وسيتم الوصول لـ 250 مليونا وأكثر.
وأشار إلى أنه سوف يتم صرف متطلبات ذوى الإعاقة من الصندوق من خلال وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، مبينا أن الصندوق وفق تشريعات سوق رأس المال صندوق استثمار خيرى يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق للأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأكد أن الصندوق سوف، يسهم فى تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو رعاية ذوى الإعاقة وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم، كما يقوم بالمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لذوى الإعاقة، كما يسهم فى تمويل بناء وتجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوى الإعاقة، وتمويل تحمل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية والإقامة وشراء أدوية والمستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لم تتوفر بها رعاية صحية لذوى الإعاقة.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق ٥ نوفمبر لمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٠ ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور ٥ أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
وفي هذا الصدد قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن مصر تنتصر لذوى الإعاقة بالتزامن مع استعداد مصر لحضور الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في دورته الرابعة والثلاثين، والتي تعقد خلال الفترة من 4 حتى 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح "فوقي"، في تصريح لـ"صدى البلد" أن الاستعراض الدوري الشامل أو ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، هي عملية تستعرض فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سجلات حقوق الإنسان لديها مرة كل أربع سنوات، وهي بمثابة فرصة لجميع الدول للإعلان وبشكل طوعي عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان لديها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان
كما رحب بفكرة إنشاء وزارة التضامن صندوق استثمار يدعم ذوي الإعاقة يحمل اسم «عطاء» والذى دعمه وسانده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه اكد احمد فوقى رئيس مصر السلام ان إنشاء الصندوق يعد انتصارا لذوي الاعاقة وخطوة جيدة فى طريق تمكين ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتلبية احتياجاتهم وبالتزامن مع استعراض ملف مصر بالأمم المتحدة مصر السلام تشيد بتقدم مصر فى الاهتمام بذوى الإعاقة وملفات الصحة والحماية الاجتماعية وتدعو منظمات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود لدعم مخططات التنمية وتطالب وزير التنمية المحلية والمجالس القومية المتخصصة والمحافظين والجمعيات الاهلية بضرورة التنسيق للنهوض بالوطن وعقد اجتماعات دورية لبحث شواغل التنمية .
كما أشاد رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بما وصفه الرئيس السيسي بمفهوم حقوق الإنسان الشامل، والذي يتضمن وفق الآليات الدولية لحقوق الإنسان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها. فالحق في الصحة والقضاء على الجوع والضمان الاجتماعي وجودة المياه الشرب وغيرها تعد أيضا من حقوق الإنسان التي لا تقل قيمة بأي حال عن الحقوق المدنية والسياسية، فهناك حقوق اقتصادية وثقافية واجتماعية يجب أن تحظى بذات الأهمية.
ومن جانبه، قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن «عطاء يستهدف فى المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات فى وثائقه، وسيكون متاحًا، فى أى وقت بعد فترة الاكتتاب، لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وأكد راغب أن فكره إنشاء الصندوق بدأت فى إحدى الاحتفاليات بحضور رئيس الجمهورية وبادر الرئيس بدعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر كما أن وزارة الأوقاف خصصت 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين، وكذلك بنك ناصر 5 ملايين ، وسيكون الصندوق استثماريًا خيريًا والعائد يخصص لدعم ذوى الإعاقة سواء فى المدارس أو الجامعات وغيرها، لافتًا إلى أن الصندوق بدأ بمبلغ 130 مليون جنيه وسيتم الوصول لـ 250 مليونا وأكثر.
وأشار إلى أنه سوف يتم صرف متطلبات ذوى الإعاقة من الصندوق من خلال وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، مبينا أن الصندوق وفق تشريعات سوق رأس المال صندوق استثمار خيرى يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق للأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأكد أن الصندوق سوف، يسهم فى تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو رعاية ذوى الإعاقة وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم، كما يقوم بالمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لذوى الإعاقة، كما يسهم فى تمويل بناء وتجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوى الإعاقة، وتمويل تحمل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية والإقامة وشراء أدوية والمستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لم تتوفر بها رعاية صحية لذوى الإعاقة.