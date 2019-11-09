AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى تهنئ الأمة العربية بمناسبة المولد النبوي: كل عام وأنتم بخير

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:17 م
بشرى
بشرى
Advertisements
شيري نبيل
احتفلت الفنانة بشري بالمولد النبوي الشريف، من خلال نشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وعلقت بشري :"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف ".

من ناحية اخري شاركت بشرى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط بعد عودة المهرجان عقب سنوات من التوقف، وكرم هذا العام المرأة المصرية فى السينما.
بشرى تهنئ الأمة العربية بمناسبة المولد النبوي: كل عام وأنتم بخير
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أستغفر الله وأتوب إليه.. الأمير السعودي يرد على مهاجميه بعد تقبيله جبين أصالة

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية

قائمة أسعار نيسان اليوم في مصر بعد وصول موديلات 2020

27 مصابا في ليلة واحدة.. قصة قرية سمك التي استيقظ سكانها على كارثة.. الهواء به سم قاتل

شاهد.. أول تعليق من أقارب هيثم أحمد زكي على عدم استلامهم جثمانه

أرقام فى حالات الطوارئ.. خليها على موبايلك | خدمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد أسود X أبيض.. نيكول سابا فى إطلالة جريئة بـ مدينة نصر.. والجمهور: بتقلد شاكيرا

مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض أزياء بأطفال تعرضوا للمضايقات

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام