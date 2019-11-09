بشرى تهنئ الأمة العربية بمناسبة المولد النبوي: كل عام وأنتم بخير

احتفلت الفنانة بشري بالمولد النبوي الشريف، من خلال نشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



وعلقت بشري :"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف ".



من ناحية اخري شاركت بشرى كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط بعد عودة المهرجان عقب سنوات من التوقف، وكرم هذا العام المرأة المصرية فى السينما.

