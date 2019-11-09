حمدي زكي يحصل على راحة 48 ساعة من تدريبات الإسماعيلي

منح الجهاز الطبي للإسماعيلى محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق راحة لمدة 48 ساعة وذلك فى ظل معاناته من إجهاد فى عضلات الحوض.



ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الإجازة ، استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى.



كان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلي سابقا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى.

