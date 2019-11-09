AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي زكي يحصل على راحة 48 ساعة من تدريبات الإسماعيلي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:18 م
حمدي زكي
حمدي زكي
Advertisements
نور عادل
منح الجهاز الطبي للإسماعيلى محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق راحة لمدة 48 ساعة وذلك فى ظل معاناته من إجهاد فى عضلات الحوض.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية عقب انتهاء الإجازة ، استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر له يوم 26 نوفمبر الجارى.

كان مهاجم سموحة والاتحاد والأهلي سابقا قد تعرض لتلك الإصابة خلال ودية الفريق مع الإنتاج الحربى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دونجا جاهز لمواجهة الإسماعيلي والجزيرة

ترشيحاتنا

ملعب الجوهرة بالسعودية يبهر العالم باحتفاله بالمولد النبوي.. شاهد

لماذا تمنع إسبانيا تحليق الطائرات فوق منزل ميسي؟

جلد أسود X أبيض.. نيكول سابا فى إطلالة جريئة بـ مدينة نصر.. والجمهور: بتقلد شاكيرا

أستغفر الله وأتوب إليه.. الأمير السعودي يرد على مهاجميه بعد تقبيله جبين أصالة

مسجى على وجهه.. تفاصيل محضر المباحث في وفاة هيثم أحمد زكي

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد أسود X أبيض.. نيكول سابا فى إطلالة جريئة بـ مدينة نصر.. والجمهور: بتقلد شاكيرا

مصممة تحارب التنمر.. استعانت فى عرض أزياء بأطفال تعرضوا للمضايقات

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام