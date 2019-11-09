أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
تواصل إرسال الرسائل المجهولة.. القصة الكاملة لأصالة وطارق العريان
قامت الفنانة أصالة، بإرسال العديد من الرسائل المجهولة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان.
حقك عليا.. رسالة مؤثرة من هنا شيحة إلى هيثم أحمد زكي
وجهت الفنانة هنا شيحة رسالة مؤثرة للراحل هيثم أحمد زكي عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري.. تفاصيل
أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، منذ قليل إستضافتها للفنانة ياسمين صبري، في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل على شاشة الـ "دي إم سي".
حلا شيحة تغلق خاصية التعليقات على إنستجرام لهذا السبب
أغلقت الفنانة حلا شيحة خاصية التعليقات على صورها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد المشادة التى حدثت بينها وبين الجمهور، بسبب تعليقات لم تعجبها تلقتها على صورة نشرتها للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وطالبتهم بعدم التعليق على صفحتها بعد ذلك.
مروان خوري لـ صدى البلد: العالم العربي كله في حاجة للحرية
أكد الفنان اللبناني مروان خوري، مساندته للشعب اللبناني في حربه ضد الفساد والظلم، متمنيًا أن يستطيعوا تحقيق مطالبهم بشكل مُرضي.
عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف
احتفل النجم عمرو دياب بالمولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم 12 ربيع الأول من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
تواصل إرسال الرسائل المجهولة.. القصة الكاملة لأصالة وطارق العريان
قامت الفنانة أصالة، بإرسال العديد من الرسائل المجهولة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان.
حقك عليا.. رسالة مؤثرة من هنا شيحة إلى هيثم أحمد زكي
وجهت الفنانة هنا شيحة رسالة مؤثرة للراحل هيثم أحمد زكي عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري.. تفاصيل
أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، منذ قليل إستضافتها للفنانة ياسمين صبري، في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل على شاشة الـ "دي إم سي".
حلا شيحة تغلق خاصية التعليقات على إنستجرام لهذا السبب
أغلقت الفنانة حلا شيحة خاصية التعليقات على صورها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد المشادة التى حدثت بينها وبين الجمهور، بسبب تعليقات لم تعجبها تلقتها على صورة نشرتها للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وطالبتهم بعدم التعليق على صفحتها بعد ذلك.
مروان خوري لـ صدى البلد: العالم العربي كله في حاجة للحرية
أكد الفنان اللبناني مروان خوري، مساندته للشعب اللبناني في حربه ضد الفساد والظلم، متمنيًا أن يستطيعوا تحقيق مطالبهم بشكل مُرضي.
عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف
احتفل النجم عمرو دياب بالمولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم 12 ربيع الأول من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".