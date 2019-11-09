أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.قامت الفنانة أصالة، بإرسال العديد من الرسائل المجهولة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان.وجهت الفنانة هنا شيحة رسالة مؤثرة للراحل هيثم أحمد زكي عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".أعلنت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، منذ قليل إستضافتها للفنانة ياسمين صبري، في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل على شاشة الـ "دي إم سي".أغلقت الفنانة حلا شيحة خاصية التعليقات على صورها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد المشادة التى حدثت بينها وبين الجمهور، بسبب تعليقات لم تعجبها تلقتها على صورة نشرتها ‏للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وطالبتهم بعدم التعليق على صفحتها بعد ذلك. ‏أكد الفنان اللبناني مروان خوري، مساندته للشعب اللبناني في حربه ضد الفساد والظلم، متمنيًا أن يستطيعوا تحقيق مطالبهم بشكل مُرضي.احتفل النجم عمرو دياب بالمولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم 12 ربيع الأول من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".