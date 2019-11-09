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2020 عام الحسم.. خبير في الشأن التركي يتنبأ بموعد رحيل أردوغان عن السلطة| فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:53 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال بشير عبد الفتاح، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اختراقات وانتهاكات من الجانب التركي في العدوان على شمال سوريا.

وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العد التنازلي لبقاء أردوغان في السلطة بدأ منذ عام 2013، ووتيرة الأحداث تتسارع، متنبئا انه لن يكمل في السلطة حتى عام 2023 وقد يتم تقديم موعد الانتخابات في 2020 وستكون نهاية أردوغان وحزبه".

وتابع الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:" المعارضة التركية تتوعد أردوغان خاصة في ظل التشققات داخل حزبه، وخصومه يزدادون ولن يستطيع المواجهة لأن شعبيته تنزف".
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