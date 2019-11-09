خبير اقتصادي: معدلات الفائدة والتضخم فى أدنى مستوى منذ 9 سنوات | فيديو



قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ، إن شبكة بلومبرج أعلنت أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات ، وهذا نتيجة ما تم تصحيحه في البرنامج الاقتصادي ، كما ان مصر منذ 3 سنوات كانت حريصة على ان يكون هناك ارتفاع في معدل الفائدة حيث وصل إلى 20% وتم تحجيم السيولة وهذا أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 35%.



وأضاف " مصطفى بدرة " خلال مداخله هاتفيه علي قناة " إكسترا نيوز " أن نتيجة التصحيح البرنامج الاقتصادى تم خفض قيمة الفائدة والتضخم حتي وصلت الي أدنى مستوى فيه ، كما ان لجنة السياسات النقدية تجتمع الخميس القادم وسوف يكون هناك تخفيض آخر في سعر الفائدة.



وأوضح " مصطفى بدرة " أن الدولة تحرص علي دفع مؤشرا الاستثمار بشكل افضل ، كما ان الرئيس السيسي أوصى على زيادة الاستثمار الصناعي والاهتمام به حتى يصبح بديلا للاستيراد وهذا من اهم الامور في برنامج الإصلاح الاقتصادى.

