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توك شو

خبير اقتصادي: معدلات الفائدة والتضخم فى أدنى مستوى منذ 9 سنوات | فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:45 م
معدل التضخم
معدل التضخم
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قسم التوك شو

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ، إن شبكة بلومبرج أعلنت أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات ، وهذا نتيجة ما تم تصحيحه في البرنامج الاقتصادي ، كما ان مصر منذ 3 سنوات كانت حريصة على ان يكون هناك ارتفاع في معدل الفائدة حيث وصل إلى 20% وتم تحجيم السيولة وهذا أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 35%.

وأضاف " مصطفى بدرة " خلال مداخله هاتفيه علي قناة " إكسترا نيوز " أن نتيجة التصحيح البرنامج الاقتصادى تم خفض قيمة الفائدة والتضخم حتي وصلت الي أدنى مستوى فيه ، كما ان لجنة السياسات النقدية تجتمع الخميس القادم وسوف يكون هناك تخفيض آخر في سعر الفائدة.

وأوضح " مصطفى بدرة " أن الدولة تحرص علي دفع مؤشرا الاستثمار بشكل افضل ، كما ان الرئيس السيسي أوصى على زيادة الاستثمار الصناعي والاهتمام به حتى يصبح بديلا للاستيراد وهذا من اهم الامور في برنامج الإصلاح الاقتصادى.
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