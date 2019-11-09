جماهير نيجيريا تؤازر النسور الخضراء فى مباراة كوت ديفوار | صور

شهدت مجريات مباراة منتخب نيجيريا وكوت ديفوار حضور الجماهير النيجيرية لمؤازرة النسور الخضراء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



شهدت مجريات الشوط الأول سجالا بين الفريقين وسط محاولات هجومية للوصول إلى المرمى وتسجيل هدف التقدم فى شباك المنافس وانتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



وخاض منتخب كوت ديفوار هذا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: العاذر إيراتاب، وخط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو، وفى الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني، وخط الهجوم: ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.



فيما دخل منتخب نيجيريا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أدامو أبوبكر، وفى الدفاع: أوليسيه نداه، سينسير سيث، أنتوني إيزوشوكو، بيتوك ستيفان، وفى الوسط: أليو ياو آدم، كليتشي نواكالي، نديفريكي إيفونج، اولابيران، وفى خط الهجوم: أورجي أوكونكو، برايت إينوباخاري.

