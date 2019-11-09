دوري أبطال آسيا.. ضغط متقدم من الهلال وصمود دفاعى من أوراوا الياباني اول ١٥ دقيقة



في حراسة المرمى : المعيوف



خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني



خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو



خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز



انتهت أحداث أول 15 دقيقة من مباراة الهلال السعودي مع أوراوا الياباني، لحسم لقب بطل دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي يقام على ملعب جامعة الملك سعود.ومارس فريق الهلال السعودي الضغط المتقدم والاستحواذ على الكرة بشكل مميز في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن لم تسفر عن أهداف حتى انتهاء الـ 15 دقيقة الأولى من المباراة.وصمد دفاع فريق أوراوا الياباني أمام الهجمات المنظمة لفريق الهلال الذي استطاع أن يستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة، ووصل لمرمى الفريق الياباني عدة مرات دون أن يتمكن من تسجيل أهداف.وشهدت الدقيقة 13 أخطر فرصة في المباراة لصالح فريق الهلال السعودي بعد أن وصلت بالكرة من ناحية اليمين إلى منطقة الجزاء ومررها لاعب الجانب الأيمن، امام منطقة الجزاء فسددها سالم الدوسري بقوة ولكنها علت العارضة بقليل.ودخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي: