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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل نزيف النقاط ويتعادل في ملعبه مع شيفيلد يونايتد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:07 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
سفط ريق توتنهام فى فخ التعادل مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح توتنهام التهديف فى الدقيقة 58 عن طريق الكوري سون هيونج مين .

وأدرك فريق شيفيلد يونانيد هدف التعادل فى الدقيقة 78 عن طريق الظهير الأيمن جورج بالدوك .

وبهذه النتيجة، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتوتنهام إلى 14 نقطة في المركز الـ12 بعدما فشل في الفوز خلال آخر 5 جولات.
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