الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل نزيف النقاط ويتعادل في ملعبه مع شيفيلد يونايتد

سفط ريق توتنهام فى فخ التعادل مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح توتنهام التهديف فى الدقيقة 58 عن طريق الكوري سون هيونج مين .



وأدرك فريق شيفيلد يونانيد هدف التعادل فى الدقيقة 78 عن طريق الظهير الأيمن جورج بالدوك .



وبهذه النتيجة، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتوتنهام إلى 14 نقطة في المركز الـ12 بعدما فشل في الفوز خلال آخر 5 جولات.