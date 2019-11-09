رجاء الجداوي ومحمد أنور في عزاء هيثم أحمد زكي.. فيديو

قدّمت الفنانة رجاء الجداوي ، و الفنانون محمد أنور و باسم سمرة ، ومحمد رجب، وشهيرة وناهد السباعي، ومحمد عادل امام، واحمد حلمى، واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث يستقبل العزاء رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد بمسجد الشرطة بمدينة السادس من اكتوبر.





كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



