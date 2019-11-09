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فن

رجاء الجداوي ومحمد أنور في عزاء هيثم أحمد زكي.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:50 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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محمد هاني
قدّمت الفنانة رجاء الجداوي ، و الفنانون محمد أنور و باسم سمرة ، ومحمد رجب، وشهيرة وناهد السباعي، ومحمد عادل امام، واحمد حلمى، واجب العزاء، في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث يستقبل العزاء رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد بمسجد الشرطة بمدينة السادس من اكتوبر.

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
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