مدير مطار شرم الشيخ يكرم رجال الخدمات الأرضية لتعاملهم السريع مع حريق الطائرة الأوكرانية

كرم الطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم السبت، رجال الخدمات الارضيه بمطار شرم الشيخ الدولي لادائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة عليه.



قدم الطيار صادق الشورى الشكر لكل العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي لما لهم من دور هام وبارز يظهر وقت الطوارئ وهو ما يعكس قدراتهم في تنفيذ مهمتهم في أصعب المراحل.



وشهد مطار شرم الشيخ الليلة اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، ونجح رجال الخدمات الأرضية والحماية المدنية والإنقاذ بالمطار، في السيطرة على الحريق خلال 45 ثانية دون خسائر.



وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية رحلة رقم SQP7153 تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها. نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته ، و قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة ، كما تم إجلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.