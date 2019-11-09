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فن

نام وارتاح.. نادية خيري ترثي هيثم أحمد زكي بـ كلمات حزينة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:44 م
نادية خيري وهيثم
نادية خيري وهيثم احمد زكي
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محمد بدران
نشرت الفنانة نادية خيري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متذكرة إياه بكلمات مؤثرة جدًا.

وكتبت نادية خيرى، في تعليقها على الصورة التي جمعت بينها وبين هيثم أحمد زكي قائلة "نام وارتاح يا هيثم خلاص مفيش كوابيس ف نومك ولا زعل ف صحيانك في الجنة ونعيمها .. ربنا يكرمكم، ادعوله #هيثم_احمد_زكي".

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يُعد آخر أعماله.









نام وارتاح.. نادية خيري ترثي هيثم أحمد زكي بـ كلمات حزينة
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