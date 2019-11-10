بمشاركة ماجدة زكى .. ترشيح خالد زكى لـ قوت القلوب

رشح المخرج مجدى ابو عميرة الفنان خالد زكى للانضمام الى فريق عمل مسلسل " قوت القلوب"، الذى من المقرر ان تقوم ببطولته ماجدة زكى.



ويعقد مخرج العمل مجدي أبوعميرة جلسات عمل حاليا مع بطلة العمل ماجدة زكي لعمل البروفات الاولية للعمل والاستقرار على النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير ،حيث تدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة.



المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ،إنتاج شركة "سينرجى.