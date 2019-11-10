بسبب إجراءات عزله.. ترامب منفعلا على الهواء: من أنتم.. فيديو

President Trump: "Regardless of what anyone says, read the transcript." pic.twitter.com/vhYvRaXxGT — The Hill (@thehill) November 10, 2019

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفعلا خلال لقاء صحفي بسبب أزمة إجراءات عزله بقيادة الديمقراطيين الذين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب.وقال ترامب في الفيديو الذي نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي ردا على سؤال المراسلة عما إذا كان ترامب غير راضيا عن مناقشة ما يحدث في الغرف المعلقة في العلن: "لا يهمني إذا كانت علنية (المكالمة)، يجب أن تكون علنية، لكنه كالعادة تم تناولها بشكل مضلل، ما أقوله بسيطا، لا يجب أن تكون (المكالمة) أي شئ من الأساس، ولا يجب أن تكون هناك مساءلة".وأضاف ترامب: "ما أقوله هو، اقرأوا نص المحادثة، الأمر برمته يتعلق بنص المكالمة".وتابع أنه لا يهمه ما يقوله البعض: "لا أعرف من هؤلاء.. بغض النظر عما يقوله أي شخص، اقرأوا النص".كان ترامب، أعلن أنه سينشر نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم يعلن موعدا لنشر نصها.وكان ترامب نشر أجزاء من نص المكالمة الأولى له مع زيلينسكي بهدف إنهاء أزمة المساءلة، إلا أن هناك بعض الجمل التي اعتبرها البعض تثبت ضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافسه في الانتخابات المقبلة ونجله.ويأتي ذلك بعد إعلان الديمقراطيين أنهم سيعقدون أولى جلسات الاستماع المفتوحة بالكونجرس، الأربعاء المقبل.وطالب ترامب عبر تويتر نواب الكونجرس الجمهوريين بإدراج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس آدم شيف، ومنافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن، ومن سربا المعلومات عن دفع ترامب أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن ونجله هانتر، والمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون على قائمة من الأشخاص قدّمها المشرعون الجمهوريون لآدم شيف يطلبون إدلاء من فيها بشهاداتهم في إطار تحقيقات عزل الرئيس.وطلب نواب جمهوريون بالكونجرس، في وقت سابق من أمس السبت، حضور هانتر نجل جو بايدن، ومسرّب مكالمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس؛ للإدلاء بشهادتيهما في التحقيق البرلماني الهادف لعزل ترامب، وذلك ضمن قائمة من الشهود المطلوب حضورهم.وكتب عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ديفين نانز في خطاب لرئيس اللجنة آدم شيف: "نتوقع أن تدعو كل من الشهود المُشار لهم؛ للتأكيد على أن تحقيق العزل الخاص بالديمقراطيين يُعامل الرئيس بإنصاف كما وعدَت بيلوسي"، مضيفا "رفضكم تلبية طلبات الأقلية سيُشكّل دليلا على رفضكم للعدالة الأساسية ومراعاة الأصول الإجرائية".