أشرف صبحي يشهد احتفالية بدء نشاط الأكاديمية الإفريقية لكرة اليد.. اليوم

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد بحضور المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، احتفالية بدء نشاط الاكاديمية الافريقية لكرة اليد واقامة الدورة الاولى للمدربين بحضور 31 مدرب من 17 دولة افريقية .



وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقى لكرة اليد والاتحاد المصرى لليد لتفعيل نشاط الاكاديمية خلال الخمس سنوات القادمة .



تقام الاحتفالية اليوم الأحد بالمركز الاولمبى بالمعادى.