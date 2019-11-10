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أخبار العالم

قتلى ومواجهات واسعة.. ارتفاع ضحايا تظاهرات العراق لـ8 قتلى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
إطلاق نار في العراق
إطلاق نار في العراق على المظاهرات
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محمد علي
ارتفع عدد قتلى احتجاجات العراق خلال الساعات الــ24 الماضية إلى 8 قتلى، في استمرارٍ للعنف الدائر في البلاد، لتدخل العراق شهرها الثاني في ضوء استمرار الاحتجاجات.

ووفق ماذكرته وسائل إعلام غربية، أفادت مصادر أمنية وطبية بأن أربعة مدنيين قتلوا في بغداد، مساء أمس السبت، وثلاثة بالبصرة، جنوب البلاد، وسط استخدام كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في ظل وجود أنباء عن مصرع ثامن خلال المظاهرات.

كما أظهرت صور ومقاطع ارتفاع أعمدة الدخان من ساحة التحرير، لا سيما قرب جسر السنك، المؤدي إلى المنطقة الخضراء، والذي تمنع السلطات المتظاهرين من اجتيازه، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالات أنباء، بأن شبكات الإنترنت قطعت مجددا، بعد إتاحتها لساعات قليلة، وسط تخوف من ارتكاب ميليشيات مسلحة انتهاكات جديدة.

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