أنشئ منذ 36 عاما.. مركز التدريب الحرفي للتشييد والبناء بالبحيرة.. يقدم خدمات للشباب الخريجين والحرفيين.. ويعد المرأة للقيام بأعمال السباكة والكهرباء والدهانات.. صور

جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بالبحيرة

يساهم فى حل مشكلة البطالة لشباب الخريجين

يعقد ٤ دورات تدريبية فى السنة مجانا ويمنح شهادة خبرة

منح دورات تدريبية لأكثر من ١٢ ألف متدرب على ١٠ مهن حرفية

يعد دورات تدريبية للمرأة على أعمال الصيانة البسيطة







أنشئ جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء فى ٣ مدن بمحافظة البحيرة "إيتاى البارود- أبو حمص- حوش عيسى" وكان أولهم مركز إيتاى البارود الذى أنشئ بتاريخ ١٩٨٣/١/١ ليكون أحد الأجهزة المنبثقة من الجهاز المركزي للتعمير ويكون مسئولا عن النهوض بالتدريب وتنمية الوعي التدريبي وكفاية إمكانات ووسائل التدريب والتوعية الإدارية والفنية والمهنية وفقًا لمقتضيات حاجة العمالة ومطالب خطط التنمية والتعمير وسوق العمل.موقع "صدى البلد" الإخبارى يلقى الضوء على الخدمات التى يقدمها التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء للشباب الخريجين من طلاب التعليم العام والفنى والجامعى وللعاملين بالمنشآت الحكومية والحرفيين فى إطار اهتمامات الدولة بالتعليم الفنى والمهنى وربطه بمتطلبات سوق العمل.أكد المهندس حسن عبد المقصود، مدير مركز للتدريب الحرفى للتشييد والبناء بايتاى البارود أن أول ورشة عمل بالمركز أنشئت بتاريخ يناير ١٩٨٣ بهدف منح دورات تدريبية للراغبين من طلاب التعليم الفنى والعام وخريجى الكليات والمقاولين وغيرهم على نوع الحرفة التى يريدها ضمن ال ١٠حرف المتواجدة بالمركز حسب متطلبات سوق العمل وللمساهمة في حل مشكلة البطالة.وأشار "مدير المركز" إلى أن مراكز التدريب للتشييد والبناء بايتاى البارود يتبع الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان مشيرا إلى وجود فرعين من المركز لتشغيل دورات تدريبية بقرية صفط الحرية بايتاى البارود ومركز شباب قرية واقد بمركز كوم حماده بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بقوات الأمن بالبحيرة.من جانبه أضاف "المهندس طه فتحى طه" وكيل مركز التدريب الحرفى للتشييد والبناء بايتاى البارود أن المركز يمنح ٤ دورات تدريبية فى السنة للشباب الراغبين فى أى موقع على ١٠ مهن حسب رغبة المتدرب وهى" نجارة مسلحة - حدادة مسلحة - مبانى - بياض محارة - أعمال صحية - أعمال كهربائية - أعمال معدنية - نجارة عمارة "باب وشباك"-بلاط وسيراميك - دهانات".وأشار طه إلى أن المركز يمنح المتدربين افارول وحذاء للعمل مجانا وشهادة وحقيبة أدوات إصلاح هدية للحاصل على المركز الأول و منح المتدربين شهادة خبرة معتمدة تفيد بالحصول على الدورة التدريبية للاستعانة بها عند تقدم المتدرب للحصول على فرصة عمل بداخل مصر أو خارجها.وأشار وكيل المركز إلى أنه جار فتح المركز لتدريب المرأة من المؤسسات الحكومية على أعمال الصيانة البسيطة فى السباكة والكهرباء والدهان بالإضافة إلى فتح باب المركز أمام جميع المدارس لاستقبال الرحلات من وفود الطلاب لزيارة المركز للتعرف عليه وعلى أقسام التدريب والخدمات التى يقدمها المركز للبيئة المحيطة.وأكد أن مركز التدريب للتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والتعمير يمنح ٤دورات تدريبية فى السنة لمدة شهرين مشيرا إلى تدريب أكثر من ١٢ ألف متدرب حصلوا على دورات تدريبية بالمركز وأصبحوا عمالة فنية مدربة حسب متطلبات سوق العمل أصبح بينهم مقاولين كبار وأصحاب شركات تشييد وبناء وورش حرفية.بدوره أكد حسن محمد كامل مدرب سباكة بمركز التدريب الحرفى للتشييد والبناء بايتاى البارود أن المركز يستقبل العديد من المتدربين خاصة فى قسم السباكة من جميع المدارس والمنشآت الحكومية للعمل بحرفة السباكة التى أصبحت تدر ربحا كبيرا للعاملين بها، مشيرا إلى قيامه بالشرح العملى والتفصيلى للمتدربين حول كافة أنواع السباكة بداية من تغيير جلدة الحنفية وحتى كيفية لف المواسير.