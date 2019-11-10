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فن

عيدك فى الجنة أجمل.. درة ترثى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة درة عبر خاصية story بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة للراحل الفنان هيثم أحمد زكى.

وعلقت درة على الصورة: "عيدك فى الجنة أجمل".

يذكر أن درة علقت على خبر وفاة الراحل هيثم أحمد زكي قائلة " لا أكاد أصدق رحيلك المبكر .. وجع قلب..الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة..وتكون في مكان أرحم و أحسن ..ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد ".


وأقيم أمس، السبت، عزاء الراحل هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن والرياضة، بعدما وافته المنية فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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