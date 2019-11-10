AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للحاصلين علي الماجستير والدكتوراة.. وظائف بوزارة العدل السعودية تعرف عليها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:02 م
وزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة العدل السعودية توفر عدد من وظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة غران السعودية إلى أن التقديم والتسجيل سيكون متاحًا من خلال بوابة وزارة العدل ، اعتبارًا من اليوم، حتى الخميس القادم في تمام الساعة 12 مساءً.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوفر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المتقدم للتسجيل في موقع الوزارة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة لصورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين سيتم دراستها من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب.

وأكدت وزارة العدل على ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أنجلينا جولي تصطحب أبناءها لتصوير فيلمها الجديد The Eternals.. صور

في ذكرى المولد النبوي.. هل أبويه ماتا مؤمنين أم كافرين

فيديوجراف| مُشاهد ينقذ مذيعة من مرض على الهواء

حافظوا عليه.. فاروق جعفر يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن لاعب المنتخب الأولمبي

الأرصاد: اليوم 10 درجات انخفاضا فى حرارة الجو ليلا.. فيديو

بعد تصريح وزير التموين عن التحول النقدي.. النواب يكشف مستقبل دعم الخبز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل