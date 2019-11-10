محمد صلاح يتحدى أجويرو.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أنفيلد" اليوم، الأحد، عندما يستضيف ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، منافسه مانشستر سيتي ، في قمة الجولة الثانية عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ويستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي - beIN SPORTS 11 EN وbeIN SPORTS 2.
وتستعرض صحيفة "الجارديان" التشكيل المتوقع لـ ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة، حيث جاء كالتالي..
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد
خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون
خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:
حراسة المرمى: برافو
خط الدفاع: ميندي - فيرناندينيو - ستونز - ووكر - كانسيلو
خط الوسط: دي بروين - جوندوجان
خط الهجوم: ستيرلينج - أجوير - محرز.
ويستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي - beIN SPORTS 11 EN وbeIN SPORTS 2.
وتستعرض صحيفة "الجارديان" التشكيل المتوقع لـ ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة، حيث جاء كالتالي..
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد
خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون
خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:
حراسة المرمى: برافو
خط الدفاع: ميندي - فيرناندينيو - ستونز - ووكر - كانسيلو
خط الوسط: دي بروين - جوندوجان
خط الهجوم: ستيرلينج - أجوير - محرز.