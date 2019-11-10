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رياضة

محمد صلاح يتحدى أجويرو.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:34 م
أجويرو - محمد صلاح
أجويرو - محمد صلاح
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أنفيلد" اليوم، الأحد، عندما يستضيف ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، منافسه مانشستر سيتي ، في قمة الجولة الثانية عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي - beIN SPORTS 11 EN وbeIN SPORTS 2.

وتستعرض صحيفة "الجارديان" التشكيل المتوقع لـ ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة، حيث جاء كالتالي..

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد

خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: برافو

خط الدفاع: ميندي - فيرناندينيو - ستونز - ووكر - كانسيلو

خط الوسط: دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: ستيرلينج - أجوير - محرز.
محمد صلاح يتحدى أجويرو.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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